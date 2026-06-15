Mondial 2026 : la Tunisie balayée par la Suède pour son entrée en lice

La sélection tunisienne a connu un démarrage difficile à la Coupe du monde 2026. Pour son premier match dans le Groupe F, elle a subi une lourde défaite face à une équipe suédoise particulièrement inspirée, s’inclinant sur le score sans appel de 5 buts à 1.

Les Suédois ont rapidement affiché leurs ambitions. Dès la 7e minute, Ayari a trouvé le chemin des filets pour ouvrir la marque. Maîtres du jeu, les Scandinaves ont ensuite accentué leur avance grâce à Alexander Isak, auteur du deuxième but à la demi-heure de jeu.

Malgré cette domination adverse, les Aigles de Carthage ont réussi à relancer le suspense juste avant la pause. Omar Rekik a réduit l’écart à la 43e minute, permettant aux Tunisiens de regagner les vestiaires avec un mince espoir.

Au retour des vestiaires, la Suède a toutefois repris le contrôle des opérations. Viktor Gyökeres a porté le score à 3-1 à l’heure de jeu, avant que Mattias Svanberg ne corse l’addition à quelques minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Ayari a parachevé le succès suédois en inscrivant son deuxième but personnel de la rencontre.

Grâce à cette victoire convaincante, la Suède s’installe provisoirement en tête du Groupe F et envoie un message fort à ses concurrents. La prestation d’Ayari n’est pas passée inaperçue. Le milieu offensif, né en Suède d’un père tunisien, avait choisi en 2022 de poursuivre son aventure internationale sous les couleurs suédoises malgré une sollicitation de la Tunisie. Face au pays de ses origines, il a joué un rôle déterminant dans le large succès de son équipe.

De son côté, la Tunisie devra rapidement relever la tête lors de ses prochaines rencontres. Un nouveau faux pas pourrait compromettre sérieusement ses ambitions de qualification pour la phase à élimination directe.