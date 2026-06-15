Bassirou Dieng : « Quand Sonko se démystifie lui-même… »

Quand Sonko se démystifie lui-même

Sur la dette, la journaliste de RFi dit à Sonko qu’il aurait pu demander son annulation comme dette odieuse mais le leader d’une partie de Pastef répond entre autres qu’au moment où il se prononçait sur certaines occasions il le faisait en tant que chef de parti et qu’il n’avait pas tous les leviers, entendez par là toutes les infos.

En tenant, en effet, ces propos, Sonko vient d’avouer qu’il bernait le peuple et que tout ce qu’il disait n’avait qu’un seul soubassement, discréditer ses adversaires pour des gains politiques.

Yalla Gueumoule, Nélawoule (Le Maître des Cieux et de la Terre ne dort pas). À chaque fois que le leader d’une partie de Pastef parle, on note un reniement et une grande incohérence par rapport à ses positions d’hier. Mais, fort heureusement que le peuple s’est réveillé et est pleinement conscient des enjeux.

Bassirou DIENG