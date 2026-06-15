Révision constitutionnelle : l’APR dénonce une initiative « sans urgence » et réclame un référendum

Réuni ce week-end à Dakar, le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR) a exprimé son opposition au projet de révision de la Constitution porté par la majorité parlementaire. Le parti de l’ancien président Macky Sall juge cette démarche inopportune au regard des préoccupations actuelles des Sénégalais et estime qu’elle soulève de sérieuses interrogations sur le respect de la volonté populaire.

Dans sa déclaration, l’APR fait état d’un contexte national préoccupant, marqué selon elle par une dégradation des conditions de vie, une baisse du pouvoir d’achat, un chômage persistant, des difficultés économiques croissantes ainsi qu’une fragilisation du climat institutionnel. Le parti considère que les attentes des citoyens portent avant tout sur des réponses concrètes aux problèmes sociaux et économiques, plutôt que sur des réformes institutionnelles dont la nécessité immédiate n’apparaît pas évidente.

Les responsables de l’APR critiquent également la procédure engagée à l’Assemblée nationale, qu’ils qualifient de démarche menée sans concertation suffisante. Selon eux, une réforme touchant à la Loi fondamentale devrait être précédée d’un large débat impliquant les forces politiques, la société civile, les universitaires et l’ensemble des citoyens.

Le parti souligne par ailleurs que cette initiative intervient alors qu’un projet de révision constitutionnelle émanant du chef de l’État avait déjà été soumis au Conseil constitutionnel pour avis. Une situation qui, à ses yeux, renforce les interrogations sur les motivations réelles de la démarche actuellement portée par la majorité parlementaire.

Pour l’APR, toute modification de la Constitution doit impérativement recueillir l’approbation directe du peuple par voie référendaire. Le parti rappelle que la Constitution constitue l’expression de la souveraineté nationale et ne saurait être modifiée sans consultation populaire lorsque les équilibres institutionnels sont en jeu.

Estimant que cette réforme pourrait davantage répondre à des considérations politiques qu’à une volonté de consolidation démocratique, l’APR appelle les partis d’opposition, les organisations syndicales, les mouvements de jeunesse et les acteurs de la société civile à se mobiliser en faveur de la tenue d’un référendum.

Le parti réaffirme que le pouvoir constituant appartient exclusivement au peuple sénégalais et soutient que toute révision de la Loi fondamentale doit être soumise à son appréciation directe.