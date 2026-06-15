Thiès : Démantèlement d’un réseau de falsification d’ordonnances et de trafic de psychotropes

Les éléments du Poste de Police de Nginth, en collaboration avec le Commissariat urbain de Tivaouane, ont mis fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification d’ordonnances médicales et le trafic de médicaments psychotropes détournés de leur usage thérapeutique.

L’opération a abouti à l’interpellation de deux individus, désormais déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée, exercice illégal de la médecine et obtention frauduleuse de substances vénéneuses au moyen d’ordonnances falsifiées.

L’enquête a été déclenchée grâce à la vigilance d’un pharmacien qui a signalé aux autorités les passages répétés d’un client présentant des ordonnances suspectes pour l’acquisition de psychotropes réglementés. Alertés, les policiers sont rapidement intervenus et ont procédé à l’interpellation du suspect.

Lors de son arrestation, les forces de l’ordre ont découvert en sa possession sept fausses ordonnances portant le cachet d’un médecin, plusieurs comprimés de substances classées telles que l’Alpraz et le Lexomil, ainsi qu’une somme de 740 000 FCFA en espèces.

Les investigations menées par les enquêteurs, notamment l’exploitation du téléphone portable du mis en cause, ont permis de remonter jusqu’à un complice présumé. Il s’agit d’un agent de sécurité affecté à l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy.

Selon les éléments de l’enquête, ce dernier profitait de sa position pour dérober des ordonnanciers vierges dans les bureaux de médecins de l’établissement. Il aurait également utilisé un cachet médical volé afin de confectionner de fausses prescriptions destinées à être revendues à des consommateurs de psychotropes.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie du faux cachet médical. Les enquêteurs ont établi que celui-ci appartenait à un médecin ayant quitté l’hôpital depuis cinq ans.

Cette opération met en lumière la collaboration efficace entre les différents services de police ainsi que le rôle déterminant joué par les professionnels de santé dans la lutte contre les trafics illicites. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices ou bénéficiaires de ce système de fraude.