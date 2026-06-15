Trafic de migrants : la DNLT démantèle une filière internationale opérant entre l’Égypte, le Sénégal et la Belgique

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a démantelé un réseau international de fraude documentaire et de trafic de migrants par voie aérienne qui opérait entre l’Égypte, le Sénégal et la Belgique.

L’opération, déclenchée à la suite d’une alerte du Commissariat spécial de l’Aéroport International Blaise Diagne, a permis l’interpellation puis le défèrement devant le parquet de deux ressortissants étrangers poursuivis pour trafic de migrants en bande organisée, association de malfaiteurs et complicité d’usurpation d’identité.

Selon les résultats de l’enquête menée par la DNLT, le réseau avait mis en place un mode opératoire particulièrement élaboré afin de contourner les contrôles migratoires et faciliter l’entrée clandestine de candidats à l’émigration en Europe.

Les investigations ont révélé que les organisateurs procuraient aux candidats de véritables passeports européens obtenus auprès de leurs titulaires légitimes. Ces documents étaient sélectionnés en fonction de la ressemblance physique entre leur propriétaire et le migrant concerné, afin de réduire les risques de détection.

Le Sénégal occupait une place stratégique dans le dispositif. Les candidats voyageaient d’abord légalement depuis l’Égypte vers Dakar sous leur véritable identité. Une fois arrivés sur le territoire sénégalais, les passeports étaient échangés avant l’embarquement vers l’Europe.

À leur arrivée à Bruxelles, les migrants remettaient les documents européens au convoyeur chargé de les récupérer pour de futures opérations. Ils reprenaient ensuite leur identité d’origine afin d’entamer des démarches de demande d’asile auprès des autorités compétentes.

Grâce à des expertises techniques approfondies sur les documents utilisés et à une coopération policière transfrontalière, les enquêteurs sont parvenus à identifier et à confondre le principal organisateur de la filière. Confronté aux éléments recueillis, ce dernier a reconnu son implication dans l’organisation du réseau ainsi que le convoyage réussi d’autres candidats à l’émigration selon le même procédé frauduleux quelques semaines auparavant.

Cette opération illustre le renforcement des capacités de la Police nationale dans la lutte contre les réseaux criminels spécialisés dans le trafic de migrants et la fraude documentaire. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des ramifications de cette organisation et de localiser d’éventuels complices opérant dans d’autres pays.