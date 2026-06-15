Saison Navétanes 2026 : Le calendrier officiel connu

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a fixé la période de la saison sportive du mouvement Navétanes entre le 1er juillet et le 31 octobre 2026. Une circulaire adressée aux gouverneurs des régions les invite à travailler en étroite collaboration avec les services compétents et les structures d’encadrement afin de garantir le respect strict de ce calendrier.

La ministre Djirèye Clotilde Coly rappelle que l’évaluation de l’édition 2025 a montré que la majorité des compétitions s’est tenue dans les délais prévus. Toutefois, elle souligne que plusieurs demi-finales et finales n’ont pas pu se dérouler dans certaines localités, principalement à cause du manque d’infrastructures sportives adaptées.