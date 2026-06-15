Effondrement à Saint-Louis : Quatre morts annoncés

Un immeuble R+2 s’est totalement effondré lundi dans le quartier Pikine, à Saint-Louis, laissant derrière lui un champ de ruines. Les sapeurs-pompiers, mobilisés sur place, ont annoncé un bilan provisoire de quatre morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Mais ils avertissent que ce chiffre pourrait s’alourdir, les recherches se poursuivant sous les décombres.

Face à l’ampleur des dégâts, les secouristes n’excluent pas la présence d’autres victimes ensevelies. Les opérations de fouilles se sont poursuivies jusque tard dans la journée, dans une véritable course contre la montre.

Parmi les blessés recensés, certains nécessitent une prise en charge médicale urgente, tandis que les cas plus légers ont déjà été évacués vers les structures sanitaires de la région.