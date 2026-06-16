Ethique ou politique : le choix qui divise (Par Rassoul Ba)

Dans un pays africain aux lois déroutantes, le président était appelé à choisir entre l’éthique et la politique pour mener son mandat comme deux exigences qui ne pouvaient cohabiter selon le législateur. C’était une tradition ancrée dans les moeurs.

Un duo de frères de parti voulut contourner la loi. Ils promirent que lorqu’ils seront élus, l’un s’occupera de l’éthique, l’autre de la politique. Le tour est joué et il n’y aurait rien d’illégal. L’arrangement était génial. Les discours étaient nobles et le peuple bénit le tandem.

Mais le temps, ce juge impitoyable, révéla des failles. Chaque fois que l’éthique prenait une décision, la politique disait non et vice versa.

L’un invoquait la vertu , l’autre les necessités du moment.

Peu à peu, ils découvrirent ce que le législateur savait déjà : l’éthique et la politique pouvaient se cotoyer, mais marchaient difficilement ensemble.

Il fut symbolisé par une très grosse dette cachée qui imposait un silence pudique.

Ils décidèrent de se séparer pour accélérer la cadence. Il apparut que celui qui détenait la politique, controlait en réalité les leviers du pouvoir.

Chacun voulut se l’approprier alors commença la querelle comme le craignait le législateur, mais au-dessus de leurs ambitions se dressait un arbitre issu du peuple : la Constitution.

Elle confia le pouvoir à l’élu du peuple.

L’homme du peuple fut obligé de se mettre à l’écart pour se préparer au tour suivant.

Mais ce que ce peuple semblait ignorer, un leader politique n’est ni le prisonnier des principes, ni l’esclave des circonstances.

Il doit savoir faire dialoguer la vertu et la nécessité.

Rassoul Bâ, le bâtisseur des ponts

Nous, les ignorants éclairés.