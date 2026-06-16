Effondrement à Pikine : le ministre de l’intérieur sur les lieux du drame

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble à Pikine (Saint-Louis), le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu ce mardi matin sur place pour constater la situation et rencontrer les familles endeuillées.

Le bilan s’est aggravé : cinq personnes ont désormais perdu la vie, après le décès d’un quadragénaire grièvement blessé lors de la catastrophe.

Le ministre a exprimé sa solidarité et présenté les condoléances du chef de l’État ainsi que celles du gouvernement aux proches des victimes. Il a également salué « la rapidité et le professionnalisme » des forces de sécurité, mettant en avant l’engagement des sapeurs-pompiers qui ont mobilisé d’importants moyens pour secourir les habitants piégés.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’effondrement. Par ailleurs, les autorités ont annoncé la mise en place de mesures d’accompagnement destinées aux familles touchées par cette tragédie.