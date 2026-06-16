L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam sous le coup d’un mandat d’arrêt international

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a décerné, ce mardi 16 juin 2026, un mandat d’arrêt international contre l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, selon les informations rapportées par Seneweb. Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête sur la gestion du Parc des technologies numériques (PTN) du Sénégal.

L’ancien ministre est mis en cause pour des « marchés publics attribués sans appel d’offres et des décaissements controversés ». Le montant global des irrégularités visées dépasserait les « deux milliards de FCFA ».

Visé initialement par un mandat d’amener, Moussa Bocar Thiam ne s’est pas présenté devant les juges, signalant qu’il se trouvait actuellement hors du territoire national. Face à ce défaut de comparution, la commission d’instruction, présidée par le magistrat Abdoulaye Ba, a requalifié la mesure en mandat d’arrêt international pour obtenir son extradition.

Selon la même source, l’enquête se poursuit à Dakar. Plusieurs témoins ont déjà été auditionnés par les magistrats, notamment des responsables de l’institution Orabank ainsi qu’Aminata Samaké, propriétaire des sociétés Romou SASU et Sortracorp SAS.