Koumpentoum : La Douane intercepte de la cocaïne d’une valeur de 58 milliards

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, relevant de la Subdivision de Tambacounda (Direction régionale du Sud-est), ont réalisé ce lundi 15 juin 2026 une saisie exceptionnelle de cocaïne. L’opération, menée vers 8 heures du matin sur l’axe Koumpentoum-Koungheul, à hauteur de Ida Mouride, a permis de mettre la main sur 844 plaquettes de cocaïne, soit un poids total de 970,6 kg.

La drogue, soigneusement dissimulée dans une cache aménagée à l’intérieur d’un camion en provenance d’un pays voisin, était camouflée sous une cargaison de « Madd », utilisée comme couverture pour tromper la vigilance des agents. Mais grâce à des indices précis et à une vigilance accrue, les douaniers ont intercepté le véhicule, stationné à 200 mètres de la route nationale, et découvert la marchandise prohibée.

Selon le Laboratoire national de la Police technique et scientifique, il s’agit de cocaïne pure. La valeur marchande de cette saisie est estimée à 58,2 milliards de francs CFA. Une enquête a été ouverte pour déterminer les ramifications de ce trafic.

Cette opération illustre la mise en œuvre des directives du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, qui avait récemment insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic international de stupéfiants. Le patron des Douanes avait annoncé un renforcement des effectifs et des équipements dans la région, afin de bâtir un dispositif opérationnel robuste. Les résultats ne se sont pas fait attendre.

L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations, les transporteurs et les acteurs du commerce à collaborer avec ses unités dans cette lutte permanente contre le crime organisé.