Dr Mohamed Diallo porte plainte contre deux journalistes de Walfadjri

Dr Mohamed Diallo a saisi le Procureur de la République près le Tribunal Hors Classe de Dakar d’une plainte visant deux journalistes de la télévision Walfadjri, Moustapha Diop et Pape Ndiaye, qu’il accuse de mener contre lui une campagne de dénigrement médiatique.

Dans sa plainte, Dr Diallo affirme que les deux journalistes se livrent depuis plusieurs jours à « une campagne de dénigrement systématique » à son encontre. Selon lui, « émission après émission, mon nom est cité, mon honneur est bafoué, ma réputation est ternie et mon image publiquement salie ».

L’ancien responsable politique dénonce notamment l’organisation d’un plateau spécial consacré à son cas, sans qu’il ne soit invité à présenter sa version des faits. Il estime avoir été « discrédité aux yeux de l’opinion publique » et avoir été présenté « sous un jour extrêmement négatif, sans aucune vérification préalable et sans le moindre respect pour la vérité ».

Au cœur de l’affaire se trouve une confusion d’identité. Mohamed Diallo explique qu’un jeune homme portant les mêmes nom et prénom que lui a récemment été arrêté puis jugé en flagrant délit pour un délit mineur. Il accuse les deux journalistes d’avoir profité de cette situation pour l’associer publiquement à cette affaire.

Dans son courrier, le responsable politique revient également sur un épisode de sa jeunesse, lorsqu’il avait été cité à tort dans une affaire de cambriolage avant d’être totalement blanchi par la justice. Il considère que les événements récents ravivent une injustice similaire et portent atteinte à un parcours qu’il dit avoir consacré au service de l’État et de la Nation.

L’intéressé rappelle avoir occupé plusieurs fonctions de haut niveau dans l’administration sénégalaise, notamment à quatre reprises comme directeur de cabinet, avant de servir à la Présidence de la République. Il souligne également avoir récemment présenté sa démission au ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, une décision qu’il qualifie de personnelle et responsable.

Au-delà des émissions télévisées, Dr Diallo affirme que cette affaire a déclenché une vague de violences verbales sur les réseaux sociaux. « Injures, insultes, diffamations, propos dégradants et même menaces de mort se multiplient quotidiennement », écrit-il. Toutefois, il assure que sa démarche judiciaire n’est pas motivée par ces attaques personnelles, mais par la souffrance infligée à son entourage.

« Ce qui me touche profondément, ce qui me blesse véritablement, c’est de voir souffrir ceux qui m’entourent », confie-t-il, évoquant la situation de sa famille, de ses proches, de ses collaborateurs, de ses militants et de ses sympathisants.

Mohamed Diallo affirme avoir donné comme consigne à son entourage de ne répondre à aucune provocation et de faire confiance à la justice. « Le temps de la justice est infiniment plus important que le temps des hommes, des passions et des jugements précipités », souligne-t-il.

Dr Mohamed Diallo s’interroge : « Suis-je devenu un citoyen qui ne mérite plus de servir son pays ? » Avant d’ajouter : « À seulement trente-neuf ans, je refuse de croire que le Sénégal puisse devenir un espace où la méchanceté, les amalgames et la destruction de la réputation d’autrui prennent le pas sur la vérité, la justice et le respect de la dignité humaine. »

Estimant que son honneur et sa réputation ont été gravement atteints, Dr Mohamed Diallo sollicite l’ouverture d’une enquête afin que « la lumière soit faite sur cette affaire » et que les responsabilités soient établies conformément à la loi. Un mémoire complémentaire devrait être déposé prochainement par son collectif d’avocats, coordonné par Me Adama Fall et Me Albert Thior.