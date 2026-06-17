Affaire ONAS : Vicas interjette appel après avoir été débouté

La société Vicas relance son bras de fer judiciaire avec l’ancien directeur général de l’Onas, Cheikh Dieng. Selon L’Observateur, l’entreprise a interjeté appel vendredi dernier après avoir été déboutée en première instance dans une affaire de diffamation liée à des déclarations de l’ex-patron de l’Onas sur le curage du bassin de la Zone de Captage.

Lors d’une conférence de presse, rappelle la même source, Cheikh Dieng avait affirmé que les travaux réalisés en 2021 n’avaient pas été exécutés conformément aux engagements pris et évoqué un supposé partage des ressources du chantier entre responsables de l’entreprise et agents chargés du contrôle. Des accusations que Vicas avait jugées diffamatoires.

Toutefois, lors de son audition, Cheikh Dieng a contesté avoir tenu ces propos. Faute d’enregistrements vidéo de la conférence de presse versés au dossier, le tribunal avait estimé que les preuves étaient insuffisantes pour établir les faits reprochés et avait rejeté la plainte. Refusant cette décision, Vicas a saisi la Cour d’appel, ouvrant ainsi une nouvelle phase judiciaire dans ce dossier, complète le quotidien du Groupe futurs médias.