Hier, mardi 16 juin, nos confrères de Seneweb ont annoncé que la commission d’instruction de la Haute Cour de justice a décerné un mandat d’arrêt international contre l’ancien ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, dans le cadre d’une enquête sur la gestion du Parc des technologies numériques (PTN) du Sénégal.

Ce mercredi 17 juin, dans les colonnes de L’Observateur, le mis en cause se dit «étonné» et dénonce «jusqu’à preuve du contraire une fausse information», assurant n’avoir «jamais été convoqué ni par téléphone, ni par mail, ni par la police, ni par la commission d’instruction de la Haute cour de justice, encore moins par l’intermédiaire de (ses) trois avocats». A l’origine de cette affaire, l’Assemblée nationale du Sénégal a mis en accusation Me Bocar Thiam le 27 février 2026. Il lui est reproché des faits présumés d’attribution de marchés publics sans appel d’offre, ainsi que «des décaissements controversés». Le montant global des irrégularités visées dépasserait les «deux milliards de FCFA». Le même jour, il avait réagi sur ses réseaux sociaux.