A l’origine de cette affaire, l’Assemblée nationale du Sénégal a mis en accusation Me Bocar Thiam le 27 février 2026. Il lui est reproché des faits présumés d’attribution de marchés publics sans appel d’offre, ainsi que «des décaissements controversés». Le montant global des irrégularités visées dépasserait les «deux milliards de FCFA». Le même jour, il avait réagi sur ses réseaux sociaux.
Près de quatre mois après ces propos, si l’avocat n’est toujours pas rentré au Sénégal comme il l’avait annoncé, il dit avoir «appris comme tout le monde» dans la presse le mandat d’arrêt international émis à son encontre. «On a déjà écrit que j’avais été convoqué, que j’avais reçu un mandat d’amener ou encore que je faisais l’objet d’un mandat d’arrêt international, alors que cela est totalement faux», a-t-il déploré.
«Avant d’en arriver à un mandat international, il existe des procédures incontournables, notamment une convocation régulière. En tant que personne concernée, je n’ai reçu aucune notification. Le juge ne m’a rien signifié. Mieux encore, je suis un avocat et la procédure exige que toute convocation passe par le Bâtonnier. Or, ce dernier n’a rien reçu en ce sens», a dit l’ancien ministre qui continue de dénoncer un «dossier bidon» et un «règlement de compte politique».