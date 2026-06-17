Coupe du Monde 2026 : La RD Congo fait sensation face au Portugal

Pour son grand retour sur la scène mondiale après 52 ans d’absence, la RD Congo a signé une performance mémorable. Opposés au Portugal de Cristiano Ronaldo, les Léopards ont arraché un nul héroïque (1-1) ce mercredi à Houston, lors de la première journée du groupe K.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les Congolais, surpris dès la 6e minute par une frappe de João Neves. Dominateurs, les hommes de Roberto Martínez ont monopolisé le ballon (près de 80 % de possession) mais n’ont jamais réussi à faire le break. Juste avant la pause, Yoane Wissa est entré dans l’histoire en inscrivant le tout premier but de la RD Congo en Coupe du Monde, d’une tête rageuse sur un corner d’Arthur Masuaku.

En seconde période, les Léopards ont résisté avec courage. Chancel Mbemba a livré une prestation impériale en défense, muselant Cristiano Ronaldo et repoussant les assauts portugais. Cedric Bakambu a même cru offrir la victoire aux siens, mais son but a été annulé pour une faute préalable.

Ce nul, obtenu avec solidarité et réalisme, marque un retour triomphal pour la RD Congo sur la scène mondiale. Les Léopards affronteront la Colombie le 23 juin, tandis que le Portugal défiera l’Ouzbékistan le même jour, dans une deuxième journée déjà décisive pour le groupe K.