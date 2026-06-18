Diplomatie navale : le patrouilleur NIANI représente le Sénégal aux États-Unis

La Marine nationale sénégalaise poursuit son ouverture sur la scène maritime internationale. Dans ce cadre, le patrouilleur hauturier (OPV) NIANI a été déployé aux États-Unis d’Amérique afin de participer à deux événements navals majeurs : l’exercice FLEETEX 2026 et la revue navale internationale organisée à l’occasion de la célébration du 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

Au cours de cette mission, le NIANI effectuera des escales dans les ports stratégiques de Norfolk et de New York, offrant ainsi une visibilité accrue à la Marine sénégalaise auprès de ses partenaires internationaux.

Cette participation à des exercices de grande envergure organisés par l’US Navy illustre la solidité des relations de coopération navale entre le Sénégal et les États-Unis. Elle témoigne également du niveau de confiance mutuelle développé au fil des années dans les domaines de la sécurité maritime, de la formation et des opérations navales conjointes.

Au-delà de son aspect opérationnel, la présence du NIANI à ces rendez-vous internationaux constitue un important acte de diplomatie navale. Elle contribue au rayonnement de la Marine nationale et met en valeur le rôle croissant du Sénégal dans les questions de sécurité maritime en Afrique de l’Ouest et dans l’espace atlantique.

À travers cette mission, la Marine nationale réaffirme son engagement à renforcer ses partenariats stratégiques tout en consolidant sa présence sur les grandes scènes navales internationales.