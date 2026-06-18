Mbour : Un ancien péager de la SEGEA devant la justice pour détournement de de 10 millions de FCFA

Le Tribunal correctionnel de Mbour se penchera le 20 juillet prochain sur une affaire de détournement présumé impliquant P.M. Diallo, ancien agent de la Société d’exploitation et de gestion des autoroutes (SEGEA). Recruté en 2023 comme péager, il est accusé d’avoir subtilisé près de 10 millions de FCFA en moins d’un an de service.

Selon l’enquête, il aurait commencé ses manœuvres frauduleuses dès le premier mois. Il aurait laissé passer des véhicules sans enregistrer leur passage dans le système, encaissant directement les sommes versées par les automobilistes.

Le stratagème a été mis au jour le 24 avril 2024 lors d’un contrôle à la gare de péage de Kirène, à Ndoyène. Des anomalies dans les recettes ont conduit la direction à renforcer la surveillance. Les images de vidéosurveillance ont confirmé les pratiques de l’agent.

Les investigations de la Brigade de recherches de la gendarmerie ont évalué le préjudice à 9 933 000 FCFA. Une perquisition à son domicile de Mbour a permis de saisir 645 000 FCFA, mais le reste des fonds demeure introuvable.

À la barre, l’accusé aurait reconnu les faits. Le parquet a requis une peine de prison ferme assortie d’une amende, tandis que la SEGEA réclame des dommages et intérêts. Le verdict est attendu le 20 juillet, selon L’Observateur.