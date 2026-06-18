Accra : Diomaye plaide pour une justice réparatrice fondée sur la vérité et la mémoire

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a participé à la Conférence consultative de haut niveau consacrée aux prochaines étapes de mise en œuvre de la résolution 80/250 des Nations Unies relative à la traite transatlantique des esclaves.

Réunis dans la capitale ghanéenne, chefs d’État et de gouvernement, ministres, juristes, universitaires ainsi que représentants d’organisations régionales et internationales ont échangé sur les mécanismes devant permettre de traduire en actions concrètes cette résolution adoptée par les Nations Unies.

Dans son intervention, le Chef de l’État sénégalais a salué ce qu’il considère comme une avancée majeure pour la conscience universelle. Selon lui, cette résolution marque une étape importante dans la reconnaissance des conséquences historiques de la traite transatlantique des esclaves et ouvre la voie à une réflexion collective sur les voies de réparation et de réconciliation.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de dépasser la portée symbolique du texte adopté par l’Organisation des Nations Unies. Il a estimé que cette résolution doit désormais servir de fondement à une nouvelle étape reposant sur la vérité historique, le devoir de mémoire, la justice et la responsabilité partagée entre les nations concernées.

Pour le dirigeant sénégalais, la reconnaissance du passé constitue une condition essentielle pour bâtir des relations internationales plus équilibrées et plus respectueuses de la dignité humaine.

Le Chef de l’État a également tenu à préciser que la justice réparatrice ne saurait être perçue comme une démarche dirigée contre un peuple ou une nation. Elle représente, selon lui, une exigence morale et historique visant à promouvoir un ordre international plus juste, plus humain et davantage fondé sur l’équité.

Cette approche, a-t-il souligné, doit permettre de renforcer les liens entre les peuples tout en favorisant une meilleure compréhension des héritages laissés par l’histoire.

À l’occasion de cette rencontre, le Sénégal a réaffirmé sa disponibilité à participer pleinement à cette dynamique internationale aux côtés des pays africains, des communautés de la diaspora et de l’ensemble des partenaires engagés dans la promotion de la reconnaissance, de la réconciliation et de la dignité des peuples affectés par la traite transatlantique des esclaves.