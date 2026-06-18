Décision CC sur la réintégration de Sonko : Thierno Bocoum dénonce une « victoire imaginaire »

La récente décision du Conseil constitutionnel concernant le recours introduit contre l’intégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR-LES LEADERS, a vivement critiqué les célébrations qui ont suivi, les qualifiant de « honte ».

Selon lui, la juridiction n’a pas statué sur le fond de la question constitutionnelle mais s’est déclarée incompétente. « Une décision d’incompétence ne constitue pas une approbation de l’acte contesté », rappelle-t-il, dénonçant ceux qui transforment cette conclusion procédurale en validation de la légalité.

Bocoum salue néanmoins l’initiative des dix-huit députés qui ont porté l’affaire devant le Conseil, estimant que leur démarche mérite respect dans une démocratie. Toutefois, il souligne que la stratégie contentieuse adoptée comportait des risques prévisibles. Dans une contribution publiée le 27 mai, il avait déjà alerté sur la fragilité du recours en annulation d’un acte parlementaire interne.

Pour lui, une autre approche aurait pu consister à interroger directement la validité constitutionnelle du mandat parlementaire, en s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil de février 2024, qui reconnaissait sa compétence pleine en matière électorale.

Thierno Bocoum insiste : la déclaration d’incompétence du Conseil constitutionnel ne saurait être interprétée comme une validation de l’intégration de Ousmane Sonko. « Une irrégularité ne disparaît pas parce qu’un juge estime ne pas être compétent pour en connaître », martèle-t-il.