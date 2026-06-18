Ziguinchor : Le préfet règlemente les sorties du Kankourang

Confrontées chaque année aux violences et aux débordements lors des sorties du Kankourang et des danses du Diambadong, les autorités de Ziguinchor ont choisi la fermeté pour y faire face.

Dans un arrêté rendu public, le préfet Latyr Ndiaye instaure désormais un cadre strict destiné à préserver la sécurité des populations tout en sauvegardant la richesse des traditions.

Le dispositif repose sur la création d’un comité de gestion et de surveillance, composé de notables et de représentants des forces de défense et de sécurité. Des cellules locales seront également mises en place dans chaque secteur de la commune pour valider les sorties et encadrer les danses autour du Kankourang.

Toute manifestation devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative, avec horaires et itinéraires fixés par arrêté et des responsables désignés.

Le préfet a insisté sur l’interdiction des sorties nocturnes. Les activités devront se dérouler exclusivement entre 6 h et 18 h. Les armes et objets dangereux sont proscrits, et la période des manifestations limitée aux mois d’août et septembre afin de garantir la reprise des cours dès octobre.

La communauté mandingue, par la voix de son responsable culturel Yakhya Diabaté, a salué cette initiative.

« Je félicite Monsieur le Préfet pour cette décision qui appelle à un consensus autour d’un problème crucial », a-t-il déclaré, rappelant que le Kankourang, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, est une pratique qui exige respect et initiation.

Il a souligné que les blessures engendrées par les violences inquiètent chaque famille et qu’il est temps que les règles soient respectées. La mise en place des cellules locales est perçue comme une avancée majeure, car elles rapprocheront l’organisation des populations et permettront une gestion durable.

Yakhya Diabaté a également rappelé l’importance des cérémonies d’initiation comme le Kuyamba, qui forment les enfants et facilitent leur intégration dans la société des adultes.

Avec ce nouvel arrêté préfectoral, Ziguinchor se dote d’un cadre inédit pour encadrer ses pratiques culturelles. Les autorités espèrent ainsi concilier préservation des traditions et sécurité publique.

« Je pense que cette fois-ci, nous allons réussir », a conclu le responsable culturel, optimiste quant à l’efficacité du comité et des cellules de proximité.

Source : Seneweb