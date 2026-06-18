Coupe du monde : L’Afrique du Sud tenue en échec par la Tchéquie

L’Afrique du Sud a été tenue en échec par la Tchéquie (1-1), jeudi, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du Monde 2026.

Les « Bafana Bafana » ont été surpris dès la 7e minute par une frappe de Michal Sadílek, milieu du Slavia Prague. Longtemps menés, ils ont finalement trouvé les ressources pour égaliser en fin de rencontre grâce à un penalty transformé par Teboho Mokoena à la 83e minute.

Défaits lors de leur premier match face au Mexique (0-1), les Sud-Africains, champions d’Afrique 1996, conservent malgré tout leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale. Leur destin se jouera le 25 juin contre la Corée du Sud, lors de la dernière journée de la poule A.

Dans le même groupe, le Mexique affrontera la Corée du Sud le 19 juin, une rencontre qui pourrait rebattre les cartes et influencer directement l’avenir des « Bafana Bafana ».