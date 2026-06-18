Dette publique : Madiambal tire sur l’ex-président de la Cour des comptes

Les déclarations de l’ancien président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, sur la polémique liée à la dette publique continuent de susciter des réactions. Après l’entretien accordé à L’Observateur, le journaliste Madiambal Diagne est monté au créneau à travers une série de publications sur le réseau social X. Il reproche notamment à l’ancien chef de la juridiction financière d’avoir attendu la fin de son mandat pour apporter des précisions sur un dossier qui a alimenté de vifs débats au Sénégal.

« Inacceptable ! Mamadou Faye attend de quitter ses fonctions pour trouver de la vertu à éclairer la lanterne des Sénégalais », a-t-il écrit, estimant qu’une prise de parole de la Cour des comptes au moment de la publication du rapport aurait permis d’éviter de nombreuses controverses.

Dans un autre message, Madiambal Diagne soutient que les Sénégalais n’attendaient rien d’autre que la publication et l’explication du rapport. Selon lui, Mamadou Faye disposait de toute l’autorité nécessaire pour s’exprimer publiquement sur le sujet.

Le journaliste est allé plus loin en dénonçant ce qu’il qualifie de « cynisme », accusant l’ancien président de la Cour des comptes d’avoir privé l’opinion publique d’éclaircissements susceptibles, selon lui, d’édifier les citoyens sur les conclusions du rapport. Il a également rappelé que les rapports de la Cour des comptes ont vocation à être rendus publics.