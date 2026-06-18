Discours contraires aux bonnes mœurs : Abdoul Aziz Diop arrêté

La Division spéciale de cybersécurité de la police nationale vient de placer en garde à vue Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, à l’issue de son audition. Selon des sources de Seneweb, le politologue est poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs.

Sauf changement de programme, cet ingénieur pétrolier et environnementaliste sera présenté ce vendredi au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Après avoir été notifié de sa convocation, Abdoul Aziz Diop s’est présenté ce jeudi matin dans les locaux de la DSC. Interrogé par les enquêteurs, il aurait reconnu être l’auteur des propos incriminés, mais n’aurait manifesté aucun regret ni présenté d’excuses lors de son audition.

À cet effet, le chef du parquet a ordonné son placement en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs, selon des sources de Seneweb.

Pour rappel, Abdoul Aziz Diop avait tenu des propos jugés extrêmement graves à l’endroit du président de Pastef, Ousmane Sonko, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à l’endroit de ses militants.

Source : Seneweb