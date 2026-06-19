Décision du Conseil constitutionnel : Jëf Jël appelle à poursuivre le combat devant la Cour suprême

L’Alliance Jëf Jël a réagi, ce jeudi 18 juin 2026, à la décision rendue la veille par le Conseil constitutionnel concernant l’affaire Ousmane Sonko. La haute juridiction avait été saisie le 1er juin par dix-huit députés de l’opposition, qui demandaient l’annulation de la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 mai actant l’intégration de M. Sonko comme député.

Dans son communiqué, Jëf Jël dit prendre acte de l’arrêt n° 5/C/2026, tout en rappelant son attachement au respect des décisions de justice. Toutefois, le parti souligne que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la légalité de la réintégration de l’opposant, mais s’est déclaré incompétent pour juger de cet acte.

Selon Jëf Jël, cette déclaration d’incompétence ne constitue pas une validation de la décision de l’Assemblée nationale. Le Conseil a plutôt qualifié l’acte en question d’« administratif », ouvrant ainsi la voie à un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Le mouvement politique appelle donc les députés requérants à poursuivre la bataille juridique en introduisant un recours pour excès de pouvoir. « Le combat pour la République est un marathon juridique et politique », insiste Jëf Jël, qui affirme rester vigilant et engagé aux côtés de tous ceux qui refusent les « coups de force institutionnels ».

Le verdict final sur cette affaire dépend désormais de la Cour suprême, où l’opposition est invitée à porter le dossier.