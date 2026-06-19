Le Parti Socialiste au bord du gouffre…une agonie politique en direct

Déchiré par des guerres de succession fratricides et paralysé par une crise de légitimité persistante depuis la disparition d’Ousmane Tanor Dieng, le Parti Socialiste (PS) traverse la crise la plus sombre de son histoire. Alors que la Maison Léopold Sédar Senghor est devenue le théâtre de violents affrontements récemment, ce monument de la vie politique nationale feint de ne pas voir sa propre déchéance. Face à l’émergence de nouvelles forces politiques déferlantes, l’heure n’est plus aux querelles d’ego : si le PS ne cède pas immédiatement les clés du pouvoir à une nouvelle génération capable de le réinventer, il est condamné à n’être bientôt plus qu’un lointain vestige du passé.

Le Parti Socialiste (PS), autrefois mastodonte incontournable et colonne vertébrale de l’État sénégalais, est aujourd’hui en train de mourir politiquement de sa plus belle mort. Ce déclin, presque poétique tant il est prévisible, ne vient pas d’attaques extérieures, mais d’une lente et douloureuse érosion interne.

Ce qui tue ce parti mythique à petit feu, ce sont ses propres démons intérieurs et l’incapacité chronique de ses dirigeants à s’entendre. Depuis la disparition d’Ousmane Tanor Dieng en 2019, la formation politique s’est transformée en un champ de bataille pour une guerre de succession fratricide. Les récents affrontements violents lors de l’Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination ne sont que les symptômes visibles d’un mal plus profond : un parti qui se combat lui-même jusqu’à l’auto-destruction.

L’intérim prolongé de Aminata Mbengue Ndiaye a fini par installer une atmosphère délétère qui asphyxie la base militante. D’un côté, une direction vieillissante s’accroche à ses prérogatives institutionnelles ; de l’autre, des courants contestataires comme « Dundal Ps » crient à la confiscation de la démocratie. En refusant le dialogue et en boudant des figures clés, le parti s’est enfermé dans un circuit fermé, déconnecté des réalités du pays.

Le PS souffre d’une sclérose idéologique et structurelle qui le paralyse face aux mutations de la société sénégalaise. Confortablement installé pendant des années dans les lambris dorés des coalitions de pouvoir, le parti a oublié le chemin du terrain et l’écoute de ses militants. Cette déchéance morale et stratégique transforme l’héritage de Senghor et de Diouf en un lointain souvenir, alors que les instances décisionnelles se muent désormais en arènes de pugilat.

Pendant que le PS se déchire pour des lambeaux de pouvoir interne, le paysage politique sénégalais a radicalement changé avec l’avènement et le triomphe du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité). Cette nouvelle force politique a su capter l’aspiration au changement d’un peuple fatigué des vieilles pratiques. Face à cette déferlante moderniste et souverainiste, le logiciel politique du Parti Socialiste apparaît totalement obsolète, ringardisé par une concurrence qui maîtrise les codes de l’époque.

Pour espérer revivre et ne pas sombrer définitivement dans l’oubli, le Parti Socialiste n’a plus d’autre choix que d’opérer une révolution copernicienne en propulsant des jeunes aux commandes. Le salut du parti réside dans sa capacité à faire table rase du passé et à confier les rênes à une nouvelle génération de leaders. Ces jeunes cadres, exempts des rancœurs des guerres d’héritage, possèdent la légitimité et l’énergie nécessaires pour rebâtir une offre politique attractive.

Cette transition générationnelle est la seule clé pour parler le même langage qu’un électorat sénégalais majoritairement jeune. Les nouveaux visages du PS devront réinventer le socialisme démocratique à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, là où le Pastef a brillamment investi le terrain. En redonnant le pouvoir à sa jeunesse, le parti pourrait enfin proposer une alternative crédible, structurée et moderne face aux défis socio-économiques actuels.

Le Parti Socialiste se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins et face à un ultimatum historique. S’il refuse de trouver des solutions urgentes et inclusives face à cette crise persistante, son destin est déjà tracé : il sera relégué au rang de simple vestige du passé. L’histoire politique est jalonnée de partis jadis hégémoniques qui ont disparu faute d’avoir su s’adapté ; le PS est sur le point de grossir les rangs de ce cimetière des éléphants.

La question n’est plus de savoir qui remportera la bataille de la Maison Senghor, mais s’il restera encore une structure à diriger demain. Le PS doit choisir entre un sursaut patriotique interne, guidé par sa jeunesse, ou une implosion finale qui le réduira à une simple ligne dans les manuels d’histoire du Sénégal. Le temps presse, les pierres ont volé, les larmes ont coulé, et le rideau est en train de tomber sur le plus vieux parti du pays.

La rédaction de Xibaaru