Dooleel PIT appelle à renforcer l’alliance autour du PASTEF

Le Comité pour la Plateforme de réflexions Dooleel PIT-Sénégal a publié, le 11 juin 2026, un communiqué dans lequel il analyse la situation politique née du limogeage d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. Selon le texte, cette éviction marque une rupture inédite dans l’histoire politique du pays, puisque le PASTEF, fort d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale, se retrouve écarté du gouvernement.

Le communiqué rappelle que, malgré cette mise à l’écart, Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale en quelques jours, puis réinvesti à la tête du PASTEF lors du premier congrès du parti. Ce congrès, décrit comme une démonstration de force organisationnelle et idéologique, a permis de clarifier la ligne politique du mouvement autour du souverainisme, du patriotisme et du panafricanisme.

Le CPR Dooleel PIT dénonce ce qu’il considère comme une « trahison des idéaux de la révolution démocratique » de la part du président Diomaye, accusé de céder aux pressions étrangères et de renouer avec un modèle néocolonial. Le communiqué critique également certaines pratiques jugées autoritaires, telles que la convocation de parlementaires par la police ou les retards dans l’organisation des élections municipales.

Face à ce contexte jugé incertain, le CPR appelle le PASTEF à rester vigilant, notamment sur la sécurité de ses leaders, et à intensifier la mobilisation populaire. Il encourage le parti à renforcer ses liens avec les syndicats et les communautés locales, à utiliser sa majorité parlementaire pour initier des lois, et à engager des réformes institutionnelles garantissant une véritable séparation des pouvoirs.

Pour le CPR Dooleel PIT, la sauvegarde du projet souverainiste et anti-impérialiste repose sur une double stratégie : exploiter pleinement la majorité parlementaire et maintenir une mobilisation de masse sur le terrain.