Achraf Hakimi renvoyé devant la justice française pour viol

La cour d’appel de Versailles a confirmé, vendredi, la mise en accusation d’Achraf Hakimi pour viol. Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, capitaine des Lions de l’Atlas et récent vainqueur de la Ligue des champions, sera jugé devant une cour en région parisienne.

L’affaire remonte à février 2023, lorsqu’une jeune femme avait porté plainte, affirmant avoir été agressée par le joueur après l’avoir rencontré via Instagram. Selon son récit, elle s’était rendue chez Hakimi en VTC commandé par lui, avant d’être embrassée et touchée sans son consentement, puis violée. Elle avait réussi à se dégager et à alerter une amie par SMS.

Hakimi, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, nie fermement les accusations, qu’il qualifie de « fausses ». À l’annonce de la décision, il a réagi sur X en déclarant attendre le procès « avec impatience » afin de « pouvoir enfin parler ».

La cour d’appel souligne que les investigations menées ont révélé des charges « suffisantes » pour justifier sa comparution. Son avocate, Me Fanny Colin, rappelle que cette décision « ne dit pas qu’il est coupable », insistant sur la solidité de sa défense.

Du côté de la partie civile, Me Rachel-Flore Pardo salue un « soulagement » pour sa cliente après « plus de trois ans de combat judiciaire ». Dans un témoignage publié par Mediapart, la plaignante, sous le prénom d’emprunt Jeanne, affirme vouloir « un procès pour être entendue » et espère que sa parole sera crue.

La date du procès n’a pas encore été fixée. En attendant, Hakimi poursuit son parcours sportif, concentré sur la Coupe du monde 2026 où le Maroc affronte l’Écosse pour son deuxième match.