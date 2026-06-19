Affaire ASER : ACT alerte sur une « prédation organisée » des ressources publiques

Le parti ACT, dirigé par Ibrahima Thiam, a publié un communiqué dénonçant de graves irrégularités dans le dossier ASER/AEE Power. Selon le texte, les révélations du député Thierno Alassane Sall sur la gestion des fonds destinés à l’électrification rurale marquent « un tournant majeur » dans la lutte contre la corruption au Sénégal.

D’après les documents bancaires évoqués, une part importante des milliards mobilisés aurait quitté les circuits officiels sans lien avec l’exécution des travaux. Pendant que les fonds circulaient à l’étranger, les populations rurales continuaient d’attendre l’électricité promise.

Le communiqué accuse certains responsables d’avoir tenté de minimiser l’affaire, allant jusqu’à proclamer l’innocence du directeur général de l’ASER lors de meetings politiques, ou à fournir de fausses explications en Conseil des ministres. ACT estime que cette situation « d’une extrême gravité » exige l’établissement des responsabilités et une réaction ferme des autorités.

Le parti appelle le président de la République à garantir l’indépendance totale de la justice et à éviter toute protection politique. « Les Sénégalais n’ont pas voté pour un changement de bénéficiaires de l’impunité ; ils ont voté pour la fin de l’impunité », insiste le communiqué.

ACT rappelle que les fonds concernés appartiennent au peuple sénégalais et représentent des infrastructures vitales pour les communautés rurales. Le parti exige que la vérité soit établie, que les responsables répondent de leurs actes et que les sommes détournées soient récupérées.