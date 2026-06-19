Belgique : la  Chambre de Commerce  et d’Investissement Sénégal-Europe au cœur du dialogue économique  

La Chambre de Commerce et d’Investissement Sénégal-Europe (CCISE) a marqué sa présence lors de la Journée de coopération Europe-Afrique organisée le 5 juin dernier à Bruxelles par ENABEL, l’agence belge de coopération internationale. Cet événement de haut niveau, consacré aux opportunités de coopération économique et d’investissement entre l’Afrique et l’Europe, a réuni décideurs publics, acteurs économiques et représentants de la diaspora autour du thème : « Financer et structurer des projets territoriaux en Afrique : outils, risques et solutions ».

Placée sous le signe du renforcement des partenariats économiques euro-africains, cette rencontre a mis un accent particulier sur le Sénégal et la Gambie. Elle s’est déroulée en présence du Directeur d’Enabel, M. Jean Van Wetter, de SEM Mame Baba Cissé , Ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne, de SEM Pa Jobarteh, Ambassadeur de la Gambie, ainsi que des principaux acteurs de la Team Belgium, notamment Hub.Brussels, Flanders Investment & Trade (FIT), l’AWEX, des entrepreneurs européens, africains et des représentants de la diaspora.

La participation de la CCISE à cet important rendez-vous économique illustre sa volonté de s’inscrire pleinement dans les dynamiques de coopération et d’investissement qui se développent entre l’Europe et l’Afrique. Les échanges ont notamment porté sur les enjeux d’intégration des territoires africains dans les corridors multimodaux, les mécanismes de financement des projets structurants et les solutions destinées à sécuriser les investissements.

Créée à l’initiative de l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), la Chambre de Commerce et d’Investissement Sénégal-Europe entend devenir un acteur majeur de la diplomatie économique entre le Sénégal et l’Europe. Présidée par Dame Diouf, elle est née dans le prolongement des missions économiques belges organisées au Sénégal en 2023 et 2025 et ambitionne désormais de transformer les opportunités identifiées en projets concrets et durables.

Positionnée comme un véritable bureau économique du Sénégal à Bruxelles, la CCISE a pour vocation de faciliter les investissements européens au Sénégal, d’accompagner les entreprises sénégalaises dans leur conquête des marchés européens et de renforcer les partenariats entre les institutions publiques et le secteur privé.

Correspondance spéciale de Jamil THIAM