Des étudiants devant les GAB pour le retrait de leur bourse

Bourses : Le paiement des réclamations des mois de novembre à avril a démarré

La Direction des Bourses informe les étudiants que le paiement des réclamations portant sur les allocations des mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril de l’année académique 2025-2026 a démarré ce vendredi 19 juin 2026.

Dans un communiqué signé par son directeur, Jean Amédé Diatta, la structure précise que cette opération concerne les étudiants dont les noms figurent déjà sur les états de paiement et qui n’ont pas pu percevoir leurs bourses en raison d’erreurs liées, notamment, à la filiation, au numéro de téléphone ou à l’expiration du code de paiement.

La Direction des Bourses invite ainsi les étudiants concernés à se rapprocher des services compétents ou des points de paiement habituels pour les vérifications nécessaires.