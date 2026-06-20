Ousmane Sonko à l’Assemblée…un perchoir sous haute tension

Le paysage politique sénégalais est, aujourd’hui, dominé par une crise institutionnelle inédite, cristallisée autour de la figure d’Ousmane Sonko. Récemment installé au perchoir de l’Assemblée nationale après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre, le leader charismatique de la majorité se retrouve au centre d’une violente tempête juridico-politique. Le débat ne porte plus seulement sur ses orientations stratégiques ou ses récentes déclarations médiatiques, mais sur la légalité même de sa présence à la tête de la deuxième institution du pays. Cette situation installe la République dans une zone d’incertitude parlementaire que l’opposition compte bien exploiter pour affaiblir le nouveau pouvoir.

Au cœur de cette controverse se trouve une anomalie statutaire soulevée par plusieurs acteurs politiques et experts en droit : la validité formelle du mandat de député d’Ousmane Sonko. La critique a été portée avec virulence sur la place publique par diverses figures de l’opposition et du milieu juridique. Lors d’interventions médiatiques retentissantes, certains détracteurs ont publiquement dénoncé cette situation en s’indignant : « On a aujourd’hui un président de l’Assemblée nationale qui n’est pas député… C’est une première ! », a lancé Me El Hadji Diouf. Cette polémique repose sur une lecture stricte du règlement intérieur de l’hémicycle et des procédures de validation des mandats, remettant en cause l’éligibilité parlementaire du nouveau président de l’institution.

La genèse de cet imbroglio juridique découle d’une succession rapide et complexe d’événements politiques survenus depuis l’alternance. Ousmane Sonko, artisan majeur de la victoire de 2024, avait d’abord occupé la Primature avant de mener les troupes de son parti lors des élections législatives anticipées. Toutefois, les conditions techniques de son investiture, sa démission de l’exécutif et la validation définitive de son siège ont fait l’objet de contestations procédurales dès le début de la législature. Pour ses adversaires, des vices de forme rédhibitoires entachent son mandat, rendant de fait son accession au perchoir illégale.

Face à ces lourdes accusations, le débat s’est naturellement déporté sur le terrain judiciaire, mais les premières décisions n’ont fait qu’épaissir le brouillard institutionnel. Saisi par une coalition de députés de l’opposition pour faire constater l’irrégularité de cette présidence, le Conseil constitutionnel a récemment rendu une décision d’incompétence. Les « Sept Sages » ont estimé que le contentieux relevait de l’organisation et du fonctionnement interne de l’Assemblée nationale, et non d’une violation directe de la loi fondamentale. Ce refus d’arbitrer sur le fond a laissé un vide juridique béant, exacerbant les tensions politiques au lieu de les apaiser.

Revigorée par ce qu’elle perçoit comme un déni de justice et une fuite en avant du pouvoir, l’opposition s’est rapidement réorganisée pour lancer une offensive d’envergure. Le Front pour la Défense de la République (FDR), plateforme regroupant plusieurs partis et figures de l’ancien régime, a multiplié les attaques pour délégitimer la nouvelle présidence de l’Assemblée. Leurs critiques se sont d’ailleurs intensifiées après l’entretien accordé par Ousmane Sonko à RFI et France 24. Pour le FDR, ces déclarations, où l’ancien Premier ministre a reconnu s’exprimer « en tant que chef de parti politique » sur la dette, démontrent sa propension à confondre les postures militantes et les responsabilités étatiques, aggravant son illégitimité institutionnelle.

Dans cette guérilla procédurale, de nouvelles voies de recours sont activement explorées par les vétérans de l’arène politique pour contourner l’impasse constitutionnelle. Le parti Jëf-Jël, sous l’impulsion de Talla Sylla, a appelé à un changement de stratégie radical. La formation politique exhorte formellement les parlementaires de l’opposition à introduire un recours pour « excès de pouvoir » directement devant la Cour suprême. Cette manœuvre audacieuse vise à attaquer l’acte administratif ayant conduit à l’installation du bureau de l’Assemblée, espérant obtenir l’annulation de l’élection au perchoir par le biais du droit administratif.

Les conséquences de cette paralysie latente dépassent de loin les simples querelles de chapelle et menacent le fonctionnement régulier de l’État. Si le statut du président de l’Assemblée nationale demeure juridiquement contesté, c’est l’ensemble de la production législative qui risque d’être frappé de suspicion. Les investisseurs et les bailleurs de fonds observent avec une inquiétude grandissante cette instabilité qui pourrait freiner les réformes économiques du pays.

Du côté de la majorité présidentielle et de l’entourage d’Ousmane Sonko, on dénonce fermement une machination politicienne désespérée. Les partisans du régime estiment que l’opposition, défaite dans les urnes, cherche à obtenir par des arguties procédurales ce qu’elle n’a pu conserver par le vote populaire. Ils rappellent que le perchoir a été conquis à la suite d’un vote souverain et clair des députés de la majorité, actant formellement l’installation de leur leader. Pour l’exécutif, cette polémique est un écran de fumée destiné à saboter le projet de rupture systémique voulu par les Sénégalais.

Cette controverse autour du statut d’Ousmane Sonko illustre la phase de transition délicate que traverse la démocratie sénégalaise. Entre un Conseil constitutionnel prudentiel, une Cour suprême sous pression politique, une opposition combative et une majorité déterminée à asseoir son hégémonie parlementaire, l’architecture institutionnelle du pays est mise à rude épreuve. La résolution de ce conflit inédit fera inévitablement jurisprudence et fixera les nouvelles règles du jeu entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire pour la décennie à venir.

La rédaction de Xibaaru