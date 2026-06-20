Elle jette l’enfant de sa coépouse dans un puits…et écope de la perpétuité

Au Burkina Faso, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Yako a condamné une femme à la prison à vie le mercredi 17 juin 2026 pour l’assassinat d’une fillette de 3 ans. L’infortunée est l’enfant de sa coépouse.

Profitant de l’absence de sa rivale qu’elle avait en aversion, dame O.A, conduit la pauvre fillette dans un verger à proximité des habitations où se trouvait un puits. Elle la précipita alors dans la réserve d’eau souterraine.

Après avoir commis son forfait, elle rentra discrètement à la maison. La disparition de l’enfant éveilla l’angoisse de ses parents. Très rapidement les soupçons se portent sur dame O.A, connue pour entretenir des relations difficiles avec la mère de l’enfant.

Arrêtée et interrogée par les enquêteurs de la gendarmerie de Yako, elle finit par avouer son crime. Selon ses déclarations, le but était de faire du mal à sa coépouse en tuant sa fillette.

Au terme des débats et après examen des faits, la Chambre criminelle a retenu la qualification d’assassinat avec préméditation. Elle a décidé d’infliger la sanction la plus lourde à la meurtrière. Celle-ci écope donc d’une peine de prison à vie.

Source : Seneweb