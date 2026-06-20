Révision constitutionnelle : L’Assemblée entame la deuxième phase

Nouvelle étape dans le processus de révision de la Loi fondamentale. La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale (CDP) s’est réunie ce samedi 20 juin 2026 à 9 h 30, au siège de l’institution parlementaire. À l’ordre du jour, l’examen de la suite de la procédure de révision constitutionnelle.

« Le Président de l’Assemblée nationale (PAN) a informé la CDP de la réception, hier vendredi 19 juin 2026, de l’avis du Président de la République sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. En conséquence, conformément aux dispositions des articles 103 de la Constitution et 69 de son règlement intérieur, l’Assemblée nationale entame la deuxième phase de la procédure, celle de l’adoption », lit-on dans le communiqué reçu, ce jour.

Ainsi, un nouveau calendrier a été arrêté à l’issue de cette réunion. Les travaux en commission se tiendront le 24 juin 2026, tandis que le vote en séance plénière est prévu le 29 juin 2026.