Babacar Ba interpelle sur la transparence autour de la révision constitutionnelle

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, s’est exprimé ce samedi 20 juin 2026 à propos du communiqué de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale annonçant l’ouverture de la deuxième phase du processus de révision de la Constitution.

Dans sa déclaration, il souligne l’importance de rendre public l’avis transmis par le chef de l’État à l’Assemblée nationale le 19 juin. Selon lui, les citoyens doivent savoir si le Président a validé, rejeté ou proposé des modifications au texte. « Le peuple sénégalais, souverain, mérite d’être informé clairement de la position du Président de la République sur cette proposition de loi », insiste-t-il.

Babacar Ba rappelle que toucher à la Constitution dépasse le cadre technique ou parlementaire : c’est un acte qui engage l’ensemble de la nation. Pour cette raison, il estime que la transparence est indispensable afin que les Sénégalais puissent suivre et comprendre les décisions prises dans ce processus.