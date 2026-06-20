Grand-Yoff : Un peintre interpellé avec 6 kg de chanvre indien

La traque des trafiquants de stupéfiants se poursuit dans la banlieue dakaroise. Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police ont procédé à l’arrestation d’I. Baldé, à l’issue d’une opération menée dans le secteur de Khar Yalla, à Grand-Yoff, qui a abouti à la découverte de six kilogrammes de chanvre indien.

Selon L’Observateur, les policiers étaient déployés au marché surnommé « Gang » dans le cadre d’une mission de surveillance ciblée. Leur attention a été attirée par un individu au comportement suspect. À la vue des forces de l’ordre, ce dernier a pris la fuite et, malgré une course-poursuite, a réussi à disparaître sans avoir pu être identifié.

Cette fuite a toutefois conduit les enquêteurs à se concentrer sur une concession voisine. C’est là qu’ils ont aperçu un autre homme sortir précipitamment d’une chambre. Identifié comme I. Baldé, il a tenté d’escalader le mur de clôture, pieds nus, pour échapper au contrôle.

Interpellé, il a d’abord invoqué la peur d’un voleur poursuivi dans le secteur, une explication qui n’a pas convaincu les policiers, d’autant qu’une fouille de sécurité a révélé la présence d’une somme d’argent sur lui.

Les enquêteurs ont alors perquisitionné la chambre d’où il venait de sortir et y ont découvert un sachet contenant une importante quantité de chanvre indien, évaluée à six kilogrammes, immédiatement saisie.

Placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches, I. Baldé, âgé de 32 ans, peintre de profession et domicilié à Khar Yalla, a nié être le propriétaire de la drogue, tout en reconnaissant que celle-ci avait bien été retrouvée dans la pièce qu’il occupait. Il n’a pas fourni d’explications convaincantes sur sa présence sur les lieux.

Outre les six kilos de chanvre indien, les enquêteurs ont également saisi la somme de 40.000 FCFA en sa possession. La drogue et l’argent ont été placés sous scellés. Le dossier est d’autant plus suivi que le suspect serait déjà connu des services de police pour des affaires similaires.

À l’issue de son audition, I. Baldé a été placé en garde à vue pour trafic intérieur de drogue. L’enquête se poursuit, les policiers restant mobilisés pour retrouver le premier fuyard et déterminer le rôle exact de chacun dans cette affaire.