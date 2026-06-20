Décès de Fatou Gueye Sarr : L’hommage de Dr Mohamed Diallo

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Madame Fatou Gueye Sarr. Figure emblématique du secteur agricole, elle fut ministre de l’Agriculture dans le gouvernement du Président Abdoulaye Wade, et son action a marqué durablement tous les acteurs du développement agricole au Sénégal.

Je tiens à exprimer mes condoléances les plus sincères au Président Abdoulaye Wade, ainsi qu’à Madame Aminata Tall, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental.

Après avoir quitté ses fonctions, Madame Fatou Gueye Sarr a demeuré à ses côtés, en qualité de Conseillère Spéciale, témoignant ainsi d’un engagement et d’une loyauté sans faille.

Je souhaite adresser ces condoléances aux proches, aux responsables du Parti démocratique sénégalais PDS, à Madame Aminata Tall, et à l’ensemble du peuple sénégalais.

Je veux également rendre hommage à la profonde affection qu’elle nourrissait à mon égard. A Chaque rencontre, chaque visite à son bureau, elle me prenait dans ses bras en me disant : « Momo, tu es mon fils, tu es mon aîné et tu iras loin. »

Que Dieu lui accorde le pardon éternel et l’entrée au paradis, in sha Allah.

Dr. Mohamed Diallo