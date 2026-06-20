Quinze pays s’unissent à Mombasa pour la transparence des pêches

Quinze gouvernements issus d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, d’Europe et du Pacifique ont adopté la Déclaration de Mombasa lors de la 11e conférence Our Ocean. Ce texte marque une étape décisive dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en plaçant la transparence au cœur de la gouvernance des océans.

La Déclaration appelle les États côtiers et de pavillon à renforcer la collecte et la diffusion des données sur les navires et les activités de pêche. Elle s’inscrit dans la continuité de la Charte mondiale pour la transparence des pêches, qui propose dix principes politiques simples et peu coûteux pour améliorer la gestion durable des ressources marines.

Parmi les premiers signataires figurent la Belgique, le Cameroun, le Chili, la République dominicaine, la France (via ses territoires d’outre-mer), la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, le Congo, la Somalie et la Corée du Sud. Ensemble, ces nations entendent lancer une dynamique mondiale avant la prochaine conférence Our Ocean prévue en 2027.

La ministre ghanéenne de la Pêche, Emelia Arthur, a rappelé que « 60 % des protéines animales proviennent du poisson » dans son pays, et que 10 % de la population vit de la chaîne de valeur halieutique. Pour elle, la Déclaration de Mombasa est une tribune internationale essentielle pour défendre la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations.

De son côté, Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la Mer et de la Pêche en France, a souligné que « lutter contre la pêche INN est impossible sans transparence et coopération internationale ».

La pêche illégale fragilise les communautés côtières, fausse les marchés et menace la biodiversité. Les experts estiment qu’elle coûte jusqu’à 50 milliards de dollars par an à l’économie mondiale, tout en étant liée à des violations graves des droits humains, telles que le travail forcé.

La Déclaration a été élaborée avec le soutien de la Coalition pour la transparence des pêches (CFT) et de ses partenaires. Plusieurs organisations internationales, dont Oceana, Global Fishing Watch et Bloomberg Philanthropies, ont salué cette initiative, la qualifiant de tournant majeur pour instaurer une gouvernance océanique plus équitable et durable.

Beth Lowell, vice-présidente d’Oceana, a insisté sur l’urgence : « Trop longtemps, les pêcheries ont opéré dans l’ombre, avec des chaînes d’approvisionnement opaques. La transparence est essentielle pour protéger les océans et les communautés. »