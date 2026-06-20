États-Unis : Un bébé d’un an tué par la Police américaine dans les bras de sa mère

Aux USA, c’est l’indignation dans l’Etat du Mississippi. En effet, des policiers ont ouvert le feu sur une voiture où siégeaient deux femmes et un bébé âgé d’un an, Kohen Wiley. Ce dernier a été tué par des tirs alors qu’il était dans les bras de sa mère. Cette dernière était la cible des tirs, selon France Info.

Les forces de l’ordre avaient été appelées pour interpeller la mère de Kohen et son accompagnatrice, toutes deux soupçonnées d’avoir volé un paquet de couches. L’intervention a rapidement dégénéré et s’est soldée par une fusillade mortelle.

En état de choc, mais indemne après le drame, la mère de l’enfant s’est exprimée sur les réseaux sociaux. « J’ai soulevé mon bébé pour essayer de leur montrer qu’il était dans la voiture. Il y a eu trois, quatre tirs. L’une des balles l’a atteint au niveau de la cage thoracique. Une autre l’a touché au bras et à la cuisse. Nous sommes allés à l’hôpital où il a été déclaré mort », témoigne Vellesiya Wiley, mère de Kohen Wiley.

La communauté afro-américaine dénonce un acte de racisme. Des manifestants se sont rassemblés sur les lieux du drame pour exprimer leur colère en scandant : « No Justice, No Peace » (« Pas de justice, pas de paix »). Pour certains d’entre eux, l’enfant aurait été tué en raison de la couleur de sa peau.

Le chef du département de la Sécurité publique du Mississippi, Sean Tindel, révèle que la conductrice aurait foncé sur les forces de l’ordre. C’est à ce moment-là qu’un policier aurait ouvert le feu. Une version rapidement balayée d’un revers par la famille de la victime.

Dans l’optique d’apaiser la tension, le commissaire Tindel a annoncé la suspension du policier qui a tiré sur le bébé, en attendant que les enquêteurs fassent la lumière sur les circonstances de la mort de Kohen Wiley.

Source : France Info