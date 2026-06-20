Mondial 2026 : L’Allemagne brise le rêve ivoirien

La Côte d’Ivoire peut nourrir de profonds regrets. Dans une rencontre haletante où chaque équipe a frôlé la rupture dans les dernières minutes, les Éléphants ont fini par céder face à l’Allemagne, portée par l’entrée décisive de Deniz Undav.

Battus 2-1, les Ivoiriens voient s’échapper une qualification historique et devront impérativement obtenir un résultat contre Curaçao lors de la dernière journée pour espérer atteindre les 16es de finale.

À Toronto, les quadruples champions du monde ont renversé la situation grâce à un doublé d’Undav (68e, 90e+4), répondant au but du capitaine Franck Kessié (30e). Ce succès assure aux Allemands leur billet pour la phase à élimination directe, une première depuis 2014, après les échecs cuisants de 2018 et 2022.

La partie avait pourtant commencé de manière frustrante pour les hommes de Julian Nagelsmann : le coup de tête d’Aleksandar Pavlovic (21e) a été annulé pour une faute sur le gardien ivoirien. Quelques minutes plus tard, Amad Diallo a manqué une occasion en or, mais Kessié a profité du ballon repoussé par Nathaniel Brown pour ouvrir la marque (1-0, 30e). Un second but allemand a également été invalidé (40e), laissant la Mannschaft dos au mur à la pause.

Solides en début de seconde période, les Ivoiriens ont fini par plier sous la pression des remplaçants allemands. Amiri a trouvé Undav, auteur d’une reprise imparable (1-1, 68e). Le suspense a duré jusqu’au bout, mais dans le temps additionnel, Undav a encore frappé, servi par Nmecha, pour offrir la victoire et briser les espoirs ivoiriens (2-1, 90e+4).

Au classement du groupe E, l’Allemagne prend la tête avec 6 points et valide son ticket pour les 16es. La Côte d’Ivoire reste deuxième avec 3 points, tandis que l’Équateur et Curaçao, toujours bredouilles, s’affrontent dans l’autre rencontre.