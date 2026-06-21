Babacar Ndiaye rassure sur les conditions de vie des Lions

À l’approche du deuxième match du Sénégal en Coupe du monde 2026, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Babacar Ndiaye, a tenu à démentir les rumeurs de dysfonctionnements au sein de la Tanière. Selon lui, les Lions évoluent dans un cadre « très favorable » à leur préparation, installé dans l’État du New Jersey.

Dans un entretien accordé à l’APS, le dirigeant a mis en avant un dispositif logistique et médical inédit. Les joueurs bénéficient d’une alimentation encadrée par deux chefs sénégalais, épaulés par un diététicien et un nutritionniste. « Les conditions sont excellentes, personne ne manque de rien », a-t-il assuré, balayant les critiques sur la qualité de vie dans le camp.

Il a également souligné la présence d’une dizaine de médecins, kinésithérapeutes et ostéopathes, un encadrement médical « jamais atteint » auparavant en équipe nationale. Sur le plan sécuritaire, Ndiaye a précisé que les Lions sont logés dans un hôtel homologué par la FIFA, placé sous surveillance policière et accessible uniquement avec badge. Les familles, quant à elles, sont hébergées séparément.

Concernant la billetterie, il a clarifié que la FSF n’est pas responsable de la distribution des tickets, ceux-ci étant remis directement à l’ambassade du Sénégal aux États-Unis. Il a toutefois reconnu la frustration des supporters, tout en dénonçant la diffusion de certaines informations en pleine compétition, jugées nuisibles à la stabilité du groupe.

Sur le terrain, le Sénégal affrontera la Norvège dans la nuit de lundi à mardi au MetLife Stadium. Battus par la France lors de leur entrée en lice, les Lions doivent impérativement réagir face à une équipe scandinave victorieuse de l’Irak.