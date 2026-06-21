Les Lions au Mondial…Serigne Mbacké Ndiaye appelle à la lucidité

Après la défaite du Sénégal face à la France lors de son entrée en lice au Mondial 2026, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye invite à dépasser les polémiques et à éviter la recherche de boucs émissaires. Pour lui, il est temps de regarder la réalité en face et de tirer les leçons des erreurs de gestion.

Dans son analyse, il rappelle avoir déjà alerté sur les failles organisationnelles lors du match amical contre le Brésil en Angleterre, où les joueurs avaient été privés d’un échauffement correct. Il estime que l’environnement de l’équipe est devenu trop accessible, ce qui nuit à sa concentration.

Sur le plan sportif, il pointe des choix contestables dans la composition de l’effectif. L’absence de joueurs comme Malang Sarr, Andy Diouf ou Habib Diallo reste pour lui incompréhensible, tandis que la convocation d’Ablaye Seck, évoluant dans un championnat à l’arrêt, suscite des interrogations. « L’équipe nationale doit rassembler les meilleurs Sénégalais du moment », insiste-t-il, regrettant que certains talents n’aient pas été retenus.

Il critique également le coaching de Pape Thiaw, qu’il accuse d’avoir privilégié les noms et les palmarès au détriment des jeunes joueurs, rappelant l’exemple de Claude Leroy en 1992. Selon lui, les cadres de l’équipe, bien que valeureux, ne sont pas prêts physiquement et mentalement pour ce défi. Plus grave encore, le sélectionneur n’aurait pas su s’adapter au plan de Didier Deschamps en seconde période.

Serigne Mbacké Ndiaye propose une nouvelle organisation tactique, avec Édouard Mendy dans les buts, une défense composée de Crépin, Niakhaté, Sarr et Diouf, un milieu articulé autour de Pathé, Sapoko et Diarra, et une attaque menée par Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ibrahima Mbaye. Il suggère de garder en réserve Iliman Ndiaye, Assane Diao et Pape Guèye pour dynamiser la fin de match.

« Sportivement, dans l’humilité », conclut-il, appelant à une gestion réaliste et à une mobilisation collective autour des Lions pour la suite du tournoi.