Thiès : Abdou Mbow désigné coordonnateur de l’APR

Les responsables et militants de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès ont unanimement porté leur choix sur Abdou Mbow pour assurer la coordination du parti dans la ville.

Réunis ce dimanche, ils ont salué son sens du leadership, sa capacité de dialogue et son engagement constant pour la vitalité de la formation politique.

Pour ses camarades, le député incarne le profil idéal pour relever cette mission et renforcer la dynamique de l’APR à Thiès. Sa désignation traduit la confiance placée en lui pour rassembler les différentes sensibilités et conduire les activités politiques locales.