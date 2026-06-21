El Hadji Ibrahima Sall : « La dette cachée n’existe pas, c’est le discours qui fragilise l’économie »

L’économiste et leader du parti Demain la République, El Hadji Ibrahima Sall, a attribué les difficultés rencontrées par plusieurs entreprises sénégalaises, notamment dans le secteur des BTP, aux conséquences du débat politique autour de la notion de « dette cachée ».

Invité du « Grand Jury » de la RFM ce dimanche, l’ancien ministre sous le régime d’Abdou Diouf a rejeté cette expression, affirmant qu’« il n’y a pas de dette cachée ». Selon lui, c’est plutôt la politisation de ce terme qui a dégradé la signature financière du pays et rendu les conditions d’endettement plus contraignantes.

Il a expliqué que cette situation complique l’accès du Sénégal aux marchés financiers et renchérit le refinancement de la dette intérieure. « Cela coûtera beaucoup plus cher », a-t-il averti, tout en soulignant les risques d’« effets d’éviction » : un recours accru de l’État aux marchés intérieurs pourrait priver les entreprises des financements nécessaires à leurs investissements.

Toutefois, El Hadji Ibrahima Sall a salué la décision du gouvernement de rembourser une partie de la dette intérieure, estimant que cette mesure donnera un peu d’oxygène aux entreprises. Mais il a relativisé son impact immédiat sur l’économie : « Ce ne sera ni automatique ni évident », a-t-il conclu.