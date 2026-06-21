Affaire homos : Les confessions poignantes de Pape Cheikh Diallo sur…

C’est l’histoire d’un homme à deux visages. Celui, public et lumineux, d’un animateur de télévision respecté, habitant le quartier huppé des Mamelles et père de deux enfants. Et celui de l’ombre, d’un homme traqué par ses propres secrets, qui a fini par tout déballer dans la froideur devant les gendarmes enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar. Seneweb revient sur les confidences de Pape Cheikh Diallo consignées dans le procès-verbal.

Le masque est tombé le 4 février 2026. À 21 heures, face à l’adjudant Ndiouck, Cheikh Amadou Tidiane Diallo, dit Pape Cheikh Diallo, n’a pas cherché à fuir, renonçant même à l’assistance d’un avocat. Ce soir-là, ce n’était plus la star de l’écran qui parlait, mais une âme à nu, fatiguée de se battre.

Au cours de son audition, Pape Cheikh Diallo est revenu avec une grande franchise sur son parcours personnel, évoquant des pulsions et des pratiques remontant à son enfance et à son adolescence. Dans ses déclarations, il confie que son attirance pour les personnes de même sexe remonterait à l’enfance. « Lorsque j’étais en classe de CM2, on jouait entre garçons en se caressant », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que cette attirance s’est concrétisée alors qu’il était en classe de troisième.

Face aux enquêteurs, l’animateur décrit un long combat intérieur. « C’est chaque fois que je luttais pour combattre ce mal. Le combat que je menais, les choses m’ont dominé », a-t-il déclaré, laissant transparaître une profonde souffrance personnelle.

Le procès-verbal rapporte également une autre confidence marquante. Pape Cheikh Diallo affirme qu’en 2019, lors d’un séjour aux États-Unis pour effectuer un bilan de santé, il a appris être porteur du VIH. « De là, j’ai commencé à suivre des traitements », a-t-il indiqué.

Interrogé sur ses relations avec Doudou Lamine Dieng, l’animateur a déclaré connaître ce dernier « depuis plus d’une dizaine d’années ». À la question de savoir combien de fois ils ont entretenu des rapports sexuels, sa réponse a été sans équivoque : « Je ne connais plus le nombre de fois où j’ai entretenu avec lui des rapports sexuels », a-t-il déclaré. Il a ensuite précisé que ses autres partenaires se trouvent à l’étranger.

Au terme de sa garde à vue, Pape Cheikh Diallo a refusé de signer le procès-verbal.

Source : Seneweb