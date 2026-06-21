ALSAR : Mamadou Racine Sy lance la structuration nationale du parti

Fraîchement reconnu comme parti politique, l’Alliance pour les Synergies avec des Actions Républicaines (ALSAR) a franchi une étape décisive ce samedi en lançant officiellement l’opération de placement et de vente de ses cartes de membre. La cérémonie, marquée par une affluence exceptionnelle, a rassemblé militants et sympathisants venus des quatorze régions du pays. La présence du marabout Khadim Awa Ba, Mbacké-Mbacké, a conféré une dimension spirituelle et symbolique à l’événement.

Le président du parti, Mamadou Racine Sy, a rappelé que cette reconnaissance officielle est l’aboutissement d’un long parcours entamé en 2014. Selon lui, l’obtention du récépissé n’est qu’une formalité administrative consacrant une légitimité déjà confirmée par les résultats engrangés lors des précédentes élections locales.

Fidèle à son expérience dans le secteur privé, Racine Sy entend rompre avec la « politique politicienne » et positionner l’ALSAR comme une force de propositions axée sur les priorités économiques, sociales et culturelles du Sénégal. « Nous ne sommes pas là pour les invectives, mais pour porter une vision de développement », a-t-il affirmé devant ses partisans.

Avec cette campagne de vente de cartes, l’ALSAR engage une structuration territoriale ambitieuse, mobilisant toutes les couches sociales. Le leader a également lancé un appel à la cohésion nationale, condition essentielle selon lui pour attirer les investisseurs et créer des emplois : « Servons le Sénégal au lieu de profiter du Sénégal », a-t-il martelé.

Cette journée, empreinte de ferveur militante et de bénédiction spirituelle, consacre l’ALSAR comme un acteur désormais incontournable du paysage politique sénégalais, prêt à contribuer à la stabilité et au progrès du pays.