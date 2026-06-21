Mondial 2026 : Le Cap-Vert accroche l’Uruguay et garde espoir

Le Cap-Vert continue de surprendre lors de sa première participation à une Coupe du Monde. Opposés à l’Uruguay, les Requins Bleus ont arraché un nul précieux (2-2) qui leur permet de rester en course pour une qualification historique en huitièmes de finale.

Le moment fort de la rencontre restera le but de Kevin Lenini Pina à la 21e minute. D’une frappe lointaine de plus de 30 mètres, le milieu de Krasnodar a inscrit le premier but du Cap-Vert en phase finale de Coupe du Monde, un véritable symbole pour le football cap-verdien.

Déjà auteurs d’un match nul contre l’Espagne (0-0), les hommes de Bubista confirment qu’ils ne sont pas venus en spectateurs. Avec deux points en deux matchs, ils joueront leur destin face à l’Arabie saoudite lors de la dernière journée.

Cet exploit, salué par les supporters, illustre la progression fulgurante du football cap-verdien et nourrit l’espoir d’une qualification historique.