Union sacrée autour des Lions (Par Abdoulaye Fofana Seck) 

L’heure est venue pour tout un peuple de se rassembler derrière ses ambassadeurs.

Face à la Norvège, nos Lions porteront les espoirs de toute une nation, forte de son histoire, de ses valeurs et de son ambition.

Au-delà du résultat, c’est l’engagement, la fierté et l’amour du maillot qui doivent nous unir.

À l’heure où les Lions s’apprêtent à défendre les couleurs nationales, mettons de côté les polémiques, les querelles stériles et tout ce qui peut nous diviser. Le moment est venu de faire bloc derrière notre équipe nationale.

Supporters, anciens internationaux, acteurs du football, autorités et peuple sénégalais : unissons nos voix et nos énergies pour soutenir nos Lions.

Tous ensemble, d’une seule voix, pour écrire une nouvelle page de notre histoire.

CA KAW, CA KANAM !

Abdoulaye Fofana Seck Conseiller en communication et Porte-parole du Président de la Fédération Sénégalaise de Football