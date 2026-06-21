Affaire Khadim Bâ : Des commerçants de Touba interpellent les autorités sur les «tracasseries douanières»

Des commerçants de Touba, réunis en grand nombre lors d’un point de presse, ont appelé à la libération de l’homme d’affaires Khadim Bâ.

Face aux journalistes, ils ont interpellé les autorités compétentes sur la situation de ce dernier, estimant que son absence a eu des répercussions sur leurs activités commerciales.

Selon eux, ces contraintes étaient moins perceptibles lorsque Khadim Bâ était en activité. Ils ont ainsi plaidé pour une issue rapide au dossier, tout en appelant les autorités à prendre en compte les préoccupations exprimées par les acteurs économiques concernés.

Les commerçants ont notamment évoqué les difficultés qu’ils rencontrent désormais dans l’approvisionnement et l’acheminement de leurs marchandises. Ils dénoncent aussi les tracasseries douanières.