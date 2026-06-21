Le fils d’un magistrat du PJF arrêté pour le vol de plus de 25 millions FCFA

Une enquête de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a permis de mettre au jour un vol de plus de 25 millions de francs CFA commis au préjudice d’un magistrat en fonction au Pool judiciaire financier (PJF), par son propre fils. Selon des informations exclusives de Seneweb, le suspect avait dérobé la somme dans une armoire au domicile de son père avant de l’utiliser, avec trois amis, pour l’achat d’un véhicule.

Exploitant une information anonyme, les policiers de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar se sont rendus, le vendredi dernier, dans un parking automobile où une transaction était en cours. Ils y ont interpellé quatre individus en possession d’un sac à dos contenant une importante somme d’argent, dans le cadre d’une opération d’achat de véhicule.

Le premier suspect, S.Sall, est un élève âgé de 21 ans et domicilié à Yoff. Le deuxième, S.S.Mbodji, est un élève âgé de 18 ans et est domicilié à Ouagou Niaye 2. Le troisième, M. L. Sy, est un élève âgé de 21 ans et domicilié à Yoff. Le quatrième, A.Sarr, est un élève âgé de 22 ans et domicilié à Rufisque.

Invités à justifier la provenance des fonds, les quatre suspects ont d’abord affirmé avoir gagné cet argent grâce à des paris sportifs effectués sur la plateforme « XBET ».

Mais au cours des auditions préliminaires dans les locaux de la SU de Dakar, M.L. Sy est revenu sur ses déclarations. Il a fini par reconnaître que l’argent appartenait à son père, magistrat en fonction au Pool judiciaire financier (PJF) d’après ses aveux sur procès-verbal.

Il a avoué avoir soustrait les fonds dans une armoire appartenant à son père, sans toutefois être en mesure d’en préciser le montant exact.

Un comptage contradictoire a été effectué en présence du suspect. Il a permis d’établir que le sac contenait la somme totale de vingt-cinq millions quatre cent soixante-quinze mille (25 475 000) francs CFA en espèces.

M.L Sy a par ailleurs déclaré avoir déjà conclu l’achat d’un véhicule pour un montant de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) francs CFA, au moyen de ces fonds détournés.

Au regard de ces éléments, le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.

Source : Seneweb