Candidature à l’ONU : Macky Sall, soutient la volonté de Donald Trump de réformer l’organisation

Macky Sall, ancien président du Sénégal et l’un des principaux candidats au poste de Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré dans un entretien exclusif accordé à Breitbart News qu’il soutenait les efforts du président américain Donald Trump visant à réformer l’ONU et qu’il souhaitait, selon l’expression reprise par Trump et son équipe, « Make the UN Great Again » (MUNGA).

« Mon premier message au président Trump est de le féliciter pour son action en faveur de la paix », a déclaré Macky Sall lors d’un entretien téléphonique accordé avant un récent déplacement à Washington. « C’est un bâtisseur de paix, même si nous avons aujourd’hui certaines difficultés avec l’Iran. Ce qu’il a accompli est considérable et il doit poursuivre cette démarche afin de demeurer un artisan de la paix. »

Il a ajouté : « Les États-Unis sont la première puissance mondiale et ils doivent rester engagés au sein des Nations Unies. Mais l’ONU doit également être réformée pour devenir plus efficace. Avec les autres États membres, nous pouvons bâtir une meilleure ONU, ou, comme on pourrait le dire, faire du MUNGA : rendre sa grandeur à l’ONU. »

Une ONU à réformer

Macky Sall est l’un des candidats à la succession d’António Guterres. L’élection du prochain Secrétaire général doit se tenir à l’automne lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon lui, les préoccupations exprimées par les États-Unis concernant le fonctionnement de l’Organisation doivent être prises au sérieux.

« Il est possible de mener cette réforme avec le soutien des États membres », a-t-il affirmé. « J’ai l’expérience d’un dirigeant politique capable de rapprocher les grandes puissances et de les amener à dialoguer. Nous devons réformer l’ONU, optimiser son fonctionnement, éviter les chevauchements de mandats et mieux maîtriser les dépenses. »

Il estime pouvoir être un partenaire crédible pour Washington : « Je pense que je serais un très bon partenaire pour les États-Unis. Je sais que ce sont eux qui ont contribué à la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Ils doivent continuer à jouer un rôle de leader au sein de cette organisation. »

Son expérience comme atout

Macky Sall a rappelé son parcours :

• Président du Sénégal pendant douze ans ;

• Ancien Premier ministre ;

• Ancien président de l’Assemblée nationale ;

• Président de la CEDEAO en 2015 ;

• Président de l’Union africaine de 2022 à 2023.

Il souligne notamment son rôle dans l’intégration de l’Union africaine au G20 : « Nous avons mené un plaidoyer vigoureux pour obtenir un siège permanent de l’Union africaine au G20. Cela montre que lorsqu’il existe une volonté politique, des progrès importants sont possibles. »

Il affirme également entretenir des relations de travail avec les principaux dirigeants mondiaux : « Je connais bien le président Trump, mais aussi Xi Jinping avec qui j’ai coprésidé pendant plusieurs années le Forum sur la coopération sino-africaine. J’ai également travaillé avec le président Poutine, avec les dirigeants européens et avec les responsables africains. »

Selon lui, la crise actuelle de l’ONU résulte principalement d’un manque de confiance entre les grandes puissances : « Le problème aujourd’hui est l’absence de confiance, notamment entre les grandes puissances. Nous devons rétablir le dialogue et engager les réformes nécessaires. »

Réduire les coûts et rationaliser les mandats

Macky Sall estime que l’ONU souffre d’un empilement excessif de mandats. « Depuis sa création, l’ONU a accumulé plus de 40 000 mandats. L’Organisation n’est même pas capable de mettre fin à certains d’entre eux pour les évaluer ou les remplacer. »

Selon lui : « Plusieurs organismes accomplissent pratiquement les mêmes tâches. Nous pouvons éviter ces chevauchements, optimiser les ressources humaines et réduire les coûts. »

Réformer les opérations de maintien de la paix

L’ancien président sénégalais a également critiqué l’efficacité de certaines missions de maintien de la paix. « En Afrique, j’ai constaté que certaines opérations de paix dépensent énormément d’argent sans produire les résultats attendus. »

Il plaide pour une diplomatie préventive plus active : « Nous devons investir davantage dans la prévention des crises plutôt que de maintenir des opérations pendant quarante ou cinquante ans. »

Terrorisme et migration

Macky Sall estime que l’ONU doit jouer un rôle plus important dans la lutte contre le terrorisme. « Les Nations Unies en font déjà un peu, mais pas suffisamment. L’ONU doit devenir la principale plateforme mondiale de coopération contre le terrorisme, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. »

Concernant les migrations irrégulières, il considère qu’il faut agir sur les causes profondes : « Nous devons créer davantage d’opportunités économiques dans les pays d’origine afin que les jeunes n’aient pas à emprunter les voies de la migration clandestine vers l’Europe ou les États-Unis. »

Il appelle à une approche mondiale : « La lutte contre l’immigration irrégulière doit être un effort collectif à l’échelle internationale. »

Réduire les effectifs et utiliser l’intelligence artificielle

Macky Sall soutient également une réduction des coûts administratifs. « Nous pouvons réduire les effectifs et optimiser l’organisation. New York est une ville très coûteuse ; certaines fonctions pourraient être transférées vers d’autres centres des Nations Unies comme Nairobi ou Bangkok. »

Il estime que l’intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l’efficacité : « L’IA peut permettre d’harmoniser les systèmes de gestion, les achats, les paiements et même les services linguistiques de l’ONU, tout en réduisant les coûts. »

Un appel à un leadership américain fort

En conclusion, Macky Sall a réaffirmé sa conviction que les États-Unis doivent rester au cœur du système multilatéral : « Le président Trump doit continuer à exercer un leadership mondial. Les États-Unis sont le premier contributeur et la première puissance. Nous devons écouter leurs préoccupations. »

Et il ajoute : « Avec davantage de transparence, de responsabilité et d’évaluation des résultats, nous pourrons savoir exactement comment l’argent est dépensé et quels impacts il produit dans la lutte contre la faim, les maladies, les conflits et pour le développement. »

Selon lui : « Le président Trump doit continuer à jouer ce rôle de leader. C’est ainsi qu’il laissera une empreinte durable non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur le monde entier. »